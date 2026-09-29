Папуашвили: Защита прав человека не требует оправдания своего поведения

29.09.2026 11:19





»На прошлой неделе распространилась информация о том, что при финансировании Евросоюза проводится концерт музыканта, который из-за политического выбора оскорбил мать более миллиона граждан Грузии — женщин и мужчин, пожилых и молодых», — об этом председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в социальной сети.



Как отмечает Папуашвили, результат внешнего подстрекательства виден и во вчерашнем видео Саакашвили, в котором он оскорбляет и угрожает тому же обществу, которое, по словам Папуашвили, ранее Представительство ЕС объявило объектом свободы творческого самовыражения.



«На фоне того, как Александр Кордзая (он же Kordz) и Михаил Саакашвили в один голос оскорбляют людей, мы еще раз должны осознать, с каким явлением имеем дело.



На прошлой неделе распространилась информация о том, что при финансировании Европейского союза проводится концерт музыканта, который из-за политического выбора оскорбил мать более миллиона граждан Грузии — женщин и мужчин, пожилых и молодых. А принять мероприятие должен был арт-хаус в Гори, который этих же людей называет «рабами».



Это вызвало возмущение общества. Хотя часть секты подвергла это возмущение критике, появились и тексты с оттенком раскаяния: мол, оскорбление матери не должно быть формой протеста и самовыражения, да и раньше нам это не особо нравилось, когда мы слышали подобные оскорбления рядом с собой.



Да, тогда они не выразили такого раскаяния, но и запоздалое раскаяние — тоже нечто. Если сегодня мы все же пришли к признанию того, что оскорбление матери неприемлемо и что у политического протеста должны быть границы, это могло бы иметь продолжение.



Выход был простым и достойным: Кордзая должен был извиниться перед обществом. Хотя бы сказать, что эмоции взяли верх и во время политического протеста он перешел человеческую границу. Процесс катарсиса, необычный для секты, казалось, как раз двигался в этом направлении.



Но именно в этот момент Представительство Европейского союза распространило заявление, в котором фактически говорит, что для большинства общества оскорбление матери является свободой творческого самовыражения (!)



Заявление Представительства ЕС стало подбадриванием автора оскорблений, а находившуюся в начале процесса катарсиса секту вновь сбило с пути истины. Вместо шага к извинениям автор оскорблений получил политическое поощрение.



Раскаяние, ответственность, уважение человеческого достоинства — все то, чему учит нас грузинская культура, вновь заменили стремлением до конца оставаться на ошибочной позиции, дегуманизацией и агрессией. Еще раз подтвердилось, что это не грузинская, а именно завезенная извне, натренированная и подстрекаемая кампания.



Результат внешнего подстрекательства мы видим и во вчерашнем видео Саакашвили, в котором сидящий в тюрьме диктатор оскорбляет и угрожает тому же обществу, оскорбление которого Представительство ЕС ранее объявило свободой творческого самовыражения. Так неосужденное насилие превращается в политический символ, которому следует подражать.



Мы уже видели это в случаях Мзии Амаглобели и Звиада Ратиани, когда отсутствие осуждения нападения Амаглобели на полицейского и политическое оправдание этого создали среду для последующего насилия в отношении полицейского.



Защита прав человека не требует оправдания его поведения. Можно спорить относительно наказания, но одновременно осуждать насилие в отношении полицейского. Можно защищать свободу выражения, но одновременно осуждать оскорбление граждан. Именно такой последовательности мы требуем от Европейского союза.



Оправдание ругани услышит следующий ругатель, а оправдание насилия — следующий насильник. И слова, и молчание имеют политические последствия и цену. ЕС должен это осознать.



P.S. Как я уже писал ранее, секте нужны догмы, жрецы, святые и мученики, собственный календарь и ритуалы. Псевдорелигии нужен и гимнограф, и в недрах секты эту роль охотно занял Александр Кордзая.



Вступить оказалось легко, а выйти гораздо сложнее.



Кто знает, возможно, Кордзая уже не привлекает роль главного гимнографа секты и человека, оскорбляющего народ, но секта не хочет расставаться со своим гимнографом. Вырваться из ее когтей трудно, особенно когда тебе спину прикрывает сама «Европа»», — пишет Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





