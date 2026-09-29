Грузия и турецкий Ортахисар обсуждают расширение сотрудничества с Сигнахи

29.09.2026 10:52





26 сентября посол Грузии в Турции Арчил Каландиа встретился с мэром города Ортахисар Мустафой Атешем в регионе Каппадокия.



Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между городами-побратимами Ортахисаром и Сигнахи — прежде всего в сферах культуры, сельского хозяйства и туризма.



Во встрече также участвовал член управляющего совета Фонда Католикоса-Патриарха всея Грузии Гиорги Андриадзе, который работает над научно-документальным фильмом к 1700-летию провозглашения христианства государственной религией в Грузии.



После встречи посол, мэр Ортахисара и Гиорги Андриадзе посетили церковь Святой Нино.





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