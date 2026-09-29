Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия и турецкий Ортахисар обсуждают расширение сотрудничества с Сигнахи


29.09.2026   10:52


26 сентября посол Грузии в Турции Арчил Каландиа встретился с мэром города Ортахисар Мустафой Атешем в регионе Каппадокия.

Стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между городами-побратимами Ортахисаром и Сигнахи — прежде всего в сферах культуры, сельского хозяйства и туризма.

Во встрече также участвовал член управляющего совета Фонда Католикоса-Патриарха всея Грузии Гиорги Андриадзе, который работает над научно-документальным фильмом к 1700-летию провозглашения христианства государственной религией в Грузии.

После встречи посол, мэр Ортахисара и Гиорги Андриадзе посетили церковь Святой Нино.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна