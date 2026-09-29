Бочоришвили: Мы знаем, что значит вынужденное перемещение - международное право должно лежать в основе совместных действий

29.09.2026 11:13





»Грузия в очередной раз подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем международные усилия, направленные на достижение мира, в соответствии с принципами, закрепленными Уставом ООН», — об этом заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, выступая на второй международной конференции, состоявшейся в Торонто.



Мака Бочоришвили участвует в мероприятии под названием «Пути к миру: Вторая международная конференция по вопросу возвращения украинских детей, задержанных гражданских лиц и военнопленных» по приглашению министра иностранных дел Канады.



«Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность правительству Канады и особенно министру иностранных дел Аниту Ананд за приглашение и проведение этой важной министерской встречи в Торонто.



Продолжающаяся война против Украины и ее последствия выходят за пределы поля боя и причиняют огромные страдания мирному населению. Ситуация с украинскими детьми, задержанными гражданскими лицами и военнопленными требует нашего постоянного и совместного внимания. То, что мы сегодня услышали, еще раз напоминает нам, что война — это не только гибель людей и ущерб, вызванный разрушением инфраструктуры. Война болезненно отражается на семьях, оказавшихся разлученными, детях, оторванных от родных домов и близких, лишенных свободы гражданских лицах и военнопленных, ожидающих возвращения», — заявила Мака Бочоришвили.



По ее словам, для Грузии эти вопросы особенно болезненны.



«Тяжелый опыт, полученный в результате конфликта и оккупации, научил нас понимать масштаб долгосрочных гуманитарных последствий войны. Продолжающаяся оккупация Россией двух регионов Грузии вынудила сотни тысяч людей стать вынужденными переселенцами и лишила их фундаментального права безопасно, добровольно и достойно вернуться в свои дома.



Мы знаем, что означает вынужденное перемещение, разлука с семьями и боль, вызванная разделением общества. Этот опыт еще больше укрепляет убежденность Грузии в том, что международное право и международное гуманитарное право должны служить основой наших совместных действий.



Грузия в очередной раз подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем международные усилия, направленные на достижение мира, в соответствии с принципами, закрепленными Уставом Организации Объединенных Наций.



Вместе с тем мир должен сопровождаться уважением прав человека и гуманитарных принципов. Грузия и впредь будет твердо стоять рядом с украинским народом и поддерживать защиту международного права, человеческого достоинства и принципов, закрепленных Уставом Организации Объединенных Наций», — заявила Мака Бочоришвили.







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