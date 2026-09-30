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Изменения, которые коснутся иностранцев, просрочивших пребывание в Грузии
30.09.2026 12:44
Иностранцам или лицам без гражданства, чей законный срок пребывания в Грузии истек, больше не будет приостанавливаться исполнение санкций за нарушение правил пребывания в стране на период обжалования соответствующего штрафа.Поправка к Кодексу об административных правонарушениях вступила в силу 31 августа.
Речь идет о статье 191 Кодекса, которая касается нарушений правил пребывания в Грузии иностранцем и лицом без гражданства, а также транзитных поездок через территорию Грузии.
Согласно действующим правилам, если иностранец остается в Грузии после истечения законного срока пребывания, он будет оштрафован. Размер санкции зависит от того, на какой срок он превысил установленный законом срок пребывания в стране.
В частности, если срок пребывания превышен на 3 месяца, штраф составляет 1000 GEL, кроме того, иностранцу запрещается въезд в Грузию на 6 месяцев. Если срок законного пребывания в Грузии превышает 3 месяца, но составляет менее 1 года, штраф составляет 2000 GEL, а въезд в Грузию запрещен на 2 года.
Если иностранец превышает законный срок пребывания в Грузии более чем на 1 год, штраф составляет 3000 GEL, а въезд в Грузию запрещен на 3 года.
Согласно той же статье, нарушение правил транзитного передвижения через территорию Грузии влечет за собой штраф в размере 500 GEL.
Статья 191 также предусматривает ответственность для физических или юридических лиц, зарегистрированных в Грузии, которые приглашают иностранца в Грузию, предоставляют услуги или пользуются его услугами в нарушение установленных правил получения права на проживание, работу и учебу в Грузии. В таких случаях предусмотрено предупреждение или штраф в размере 2000 GEL.
Значительное изменение касается процедуры обжалования наложенного штрафа.
Согласно поправкам, обжалование решения или квитанции о штрафе за нарушение закона, предусмотренное статьей 191, больше не будет приостанавливать его исполнение. Соответственно, сам факт обжалования больше не будет освобождать лицо от исполнения наложенного наказания.
Кроме того, в случае неуплаты штрафа, предусмотренного первыми четырьмя частями статьи 191, соответствующая информация будет предоставлена соответствующим органам Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел. До уплаты штрафа лицу не будет выдана грузинская виза и разрешение на въезд в Грузию.
Такое же изменение распространяется и на случаи, предусмотренные статьей 116 Кодекса об административных правонарушениях. Статья 116, в частности, касается управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В этом случае обжалование решения о приостановлении права управления транспортным средством больше не будет приостанавливать его исполнение.
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