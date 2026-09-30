Бывший глава МВД дает показания в суде против бывшего премьер-министра

30.09.2026 14:34





Бывший министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури дает показания в суде по так называемому «делу Чорчана», по которому в качестве обвиняемого проходит бывший премьер-министр Георгий Гахария.



Несколько минут назад он вошёл в зал заседаний Тбилисского городского суда.



Напомним, что бывшему министру внутренних дел, бывшему премьер-министру Георгию Гахария по так называемому «делу Чорчана» предъявлено обвинение по части 2 статьи 333, которая предусматривает превышение должностных полномочий лицом, занимающим политическую должность, и карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.



Согласно обвинению, Георгий Гахария единолично принял решение о возведении дополнительного полицейского поста у села Чорчана вдоль линии оккупации, в результате чего под контроль оккупационных сил попало около ста гектаров лесного массива, имели место различные незаконные действия, перемещение тяжёлой военной техники в направлении населённых пунктов, а на оккупированной территории дополнительно оказались жилые дома жителей сёл Коби и Цнелиси Хашурского муниципалитета.





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