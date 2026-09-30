В Грузии ужесточается порядок выдачи ссуд

30.09.2026 14:40





В правила кредитования физических лиц вносятся изменения. Согласно решению Комитета по финансовой стабильности Национального банка Грузии, изменения касаются коэффициента обслуживания кредита.



В частности, если до сих пор требование о коэффициенте обслуживания кредита на уровне 25% распространялось на лиц с доходом до 1 500 лари, то согласно новому решению с 1 февраля 2027 года этот порог сначала повышается до 2 000 лари, а затем — до 2 500 лари.



Национальный банк объясняет изменение высоким экономическим ростом в последние годы и последовавшим за ним увеличением заработных плат и заявляет, что действующие фиксированные пороговые значения больше не позволяют в полной мере отражать текущее распределение доходов заёмщиков и долговую нагрузку.



«Первоначальная оценка пороговых значений коэффициента обслуживания кредита основывалась на статистических данных за 2017 год, которые были обновлены в 2022 году на фоне роста ряда номинальных экономических показателей. На нынешнем этапе вновь возникла необходимость в рекалибровке пороговых значений данного коэффициента. В последние годы на фоне высокого экономического роста значительно увеличились заработные платы и другие номинальные показатели, в результате чего действующие фиксированные пороговые значения больше не позволяют в полной мере отражать текущее распределение доходов заёмщиков и долговую нагрузку. В случае сохранения пороговых значений PTI без изменений переход заёмщиков из одной категории доходов в другую может быть обусловлен преимущественно ростом номинальных доходов, а не существенным изменением их реальной платёжеспособности или профиля риска.



Соответственно, обновление пороговых значений направлено на приведение системы PTI в соответствие с текущими экономическими условиями и сохранение первоначальной направленности макропруденциальной политики. Таким образом, комитет счёл целесообразной рекалибровку данного макропруденциального инструмента.



Вместе с тем, чтобы избежать резкого единовременного воздействия этих изменений и распределить их эффект во времени, комитет принял решение о поэтапном повышении порогового значения коэффициента обслуживания кредита. В частности, если до сих пор требование о коэффициенте обслуживания кредита на уровне 25% распространялось на лиц с доходом до 1 500 лари, то с 1 февраля 2027 года этот порог повысится до 2 000 лари, а с 1 сентября 2027 года — до 2 500 лари. Указанное изменение способствует снижению рисков чрезмерной задолженности заёмщиков и обеспечению устойчивости финансовой системы», — говорится в решении Комитета по финансовой стабильности Национального банка Грузии.





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