В Озургети будут штрафовать за выгул собак без поводка или намордника

30.09.2026 15:50





Муниципальная инспекция Озургети напомнила о правилах содержания и выгула домашних животных и ответственности за их нарушение.



Согласно Кодексу об административных правонарушениях Грузии, штраф предусмотрен за нахождение с домашним животным в зданиях детских садов, школ, университетов, профессиональных учебных заведений и больниц — за исключением случаев, отдельно предусмотренных законом.



Также штраф грозит владельцам, которые выгуливают собак без поводка или намордника в местах массового скопления людей, в том числе на бульварах, в парках и скверах. Исключение составляют специально отведённые для этого места.





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