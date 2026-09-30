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В Озургети будут штрафовать за выгул собак без поводка или намордника
30.09.2026 15:50
Муниципальная инспекция Озургети напомнила о правилах содержания и выгула домашних животных и ответственности за их нарушение.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях Грузии, штраф предусмотрен за нахождение с домашним животным в зданиях детских садов, школ, университетов, профессиональных учебных заведений и больниц — за исключением случаев, отдельно предусмотренных законом.
Также штраф грозит владельцам, которые выгуливают собак без поводка или намордника в местах массового скопления людей, в том числе на бульварах, в парках и скверах. Исключение составляют специально отведённые для этого места.