Утиашвили: Изменение коэффициента обслуживания кредита поможет снизить влияние на процесс кредитования

30.09.2026 16:14









По его словам, если до сих пор требование по коэффициенту обслуживания кредита в размере 25% распространялось на лиц с доходом до 1 500 лари, то с 1 февраля 2027 года этот порог будет повышен до 2 000 лари, а с 1 сентября 2027 года — до 2 500 лари. Данное изменение будет способствовать снижению рисков чрезмерной задолженности заемщиков и повышению устойчивости финансовой системы.



По объяснению Давида Утиашвили, действующий до настоящего времени подход применяется с 2018 года и в зависимости от дохода заемщика определяет, какая максимальная доля дохода может направляться на обслуживание кредита. В 2018 году, когда средняя заработная плата составляла около 1 000 лари, для лиц с доходом менее 1 000 лари максимальный уровень расходов на обслуживание кредита был установлен на уровне 25%, а при доходе свыше 1 000 лари — 50%. В 2022 году, по мере роста доходов, соответствующий порог был увеличен с 1 000 до 1 500 лари.



«Средняя заработная плата приближается к 2 500 лари, и мы считаем, что пришло время повысить существующий порог с 1 500 до 2 500 лари. Наша цель — не допустить, чтобы на население с низкими доходами ложилась такая долговая нагрузка, которую им будет трудно обслуживать без финансовых трудностей, в том числе в стрессовых ситуациях», — заявил руководитель Департамента финансовой стабильности Национального банка Грузии.



По оценке Национального банка, поэтапное изменение требований поможет как снизить влияние регулирования на процесс кредитования, так и сохранить долговую нагрузку заемщиков на оптимальном уровне.



Для справки:

»Цель изменения Национальным банком Грузии коэффициента обслуживания кредита — сохранить ответственную практику кредитования в условиях роста заработных плат и высоких темпов экономического роста, а также обеспечить, чтобы долговая нагрузка заемщиков с низкими доходами оставалась на устойчивом уровне», – заявил руководитель Департамента финансовой стабильности Национального банка Грузии Давид Утиашвили.По его словам, если до сих пор требование по коэффициенту обслуживания кредита в размере 25% распространялось на лиц с доходом до 1 500 лари, то с 1 февраля 2027 года этот порог будет повышен до 2 000 лари, а с 1 сентября 2027 года — до 2 500 лари. Данное изменение будет способствовать снижению рисков чрезмерной задолженности заемщиков и повышению устойчивости финансовой системы.По объяснению Давида Утиашвили, действующий до настоящего времени подход применяется с 2018 года и в зависимости от дохода заемщика определяет, какая максимальная доля дохода может направляться на обслуживание кредита. В 2018 году, когда средняя заработная плата составляла около 1 000 лари, для лиц с доходом менее 1 000 лари максимальный уровень расходов на обслуживание кредита был установлен на уровне 25%, а при доходе свыше 1 000 лари — 50%. В 2022 году, по мере роста доходов, соответствующий порог был увеличен с 1 000 до 1 500 лари.«Средняя заработная плата приближается к 2 500 лари, и мы считаем, что пришло время повысить существующий порог с 1 500 до 2 500 лари. Наша цель — не допустить, чтобы на население с низкими доходами ложилась такая долговая нагрузка, которую им будет трудно обслуживать без финансовых трудностей, в том числе в стрессовых ситуациях», — заявил руководитель Департамента финансовой стабильности Национального банка Грузии.По оценке Национального банка, поэтапное изменение требований поможет как снизить влияние регулирования на процесс кредитования, так и сохранить долговую нагрузку заемщиков на оптимальном уровне.Для справки: с 1 февраля 2027 года условия выдачи кредитов гражданам ужесточаются





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