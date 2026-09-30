Мачавариани: Ираклий Гарибашвили присваивает себе заслуги в стиле Саакашвили

30.09.2026 16:18





«Очень жаль, что Ираклий Гарибашвили опустился до такого уровня. В стиле Саакашвили он присваивает себе заслуги, будто именно он построил Грузию», — заявил член партии «Грузинская мечта» Леван Мачавариани, комментируя очередное письмо бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



«Он говорит от первого лица так, будто всё сделано им. Мягко говоря, это несправедливо с его стороны. Всё это было сделано командой под руководством Бидзины Иванишвили, и Гарибашвили, конечно, тоже внёс свой вклад.



Однако мы видим, что в своих письмах он то упоминает, будто за самоубийством человека что-то скрывалось. Выяснилось, что всё это было сказкой. Он утверждал, будто его заслугой является возвращение в Грузию карт Давид-Гареджи, но выяснилось, что и это тоже оказалось сказкой.



Теперь он говорит от первого лица, что всё сделал он, и в стиле Саакашвили присваивает себе заслугу, будто именно он построил Грузию. Очень жаль, что он опустился до такого уровня. Я хотел бы, чтобы он больше не продолжал писать подобные письма, которые вредят ему самому. Нам они никак не повредят», — заявил Мачавариани.



По его словам, очень сложно представить, чтобы человек думал о политических дивидендах, когда он признал вину и отбывает наказание за это.



«Как бы он ни пытался набрать политические очки, мне очень сложно представить, чтобы человек думал о политических дивидендах, когда он признал свою вину и отбывает наказание за это.



Из его квартиры были изъяты ценные вещи и несколько миллионов, при этом он не дал объяснений относительно происхождения этого имущества. Поэтому разговоры о каких-либо политических дивидендах здесь совершенно излишни», — заявил Леван Мачавариани.



Для справки: бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили опубликовал очередное письмо, в котором пишет:



«Я хочу напомнить обществу, опираясь на факты, в каких условиях я вернулся на пост премьер-министра в феврале 2021 года: в стране был острый политический кризис, пандемия COVID, страна была закрыта, экономика была закрыта… В такой кризисной ситуации Гахария покинул страну и команду, совершив неожиданный акт предательства и подав в отставку. Власть была на грани распада, а правящая партия — деморализована».







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