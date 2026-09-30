ЦИК: Диагностика электронных технологий и программная настройка для промежуточных выборов 3 октября завершены

30.09.2026 16:09





Избирательная администрация продолжает активную подготовку к промежуточным выборам, которые состоятся 3 октября. В операционно-складском помещении ЦИК завершены диагностика электронных избирательных технологий и их окончательная программная настройка. Об этом сообщает ЦИК.



По их информации, в рамках подготовки к выборам были подготовлены 8 электронных аппаратов для голосования и подсчёта голосов, 9 аппаратов для верификации избирателей и 7 планшетов. Три из планшетов предназначены для избирательных участков, где голосование будет проходить традиционным способом.



«Электронные избирательные технологии команда ЦИК по логистике уже передала окружным избирательным комиссиям в соответствии с заранее установленным графиком. В свою очередь, окружные избирательные комиссии передадут технические средства соответствующим участковым избирательным комиссиям за день до голосования.



Для промежуточных выборов 3 октября всего будет открыто 7 избирательных участков. На четырёх из них будут использоваться аппараты для электронной верификации избирателей и подсчёта голосов», — говорится в информации ЦИК.







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