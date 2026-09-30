В Кобулети потратят 680 тысяч лари на новую колокольню и ремонт монастырского комплекса Хиноцминда

30.09.2026 16:00





Агентство по охране культурного наследия Аджарии объявило тендер стоимостью 680 317 лари на строительство колокольни и восстановление интерьера храма на территории монастырского комплекса Хиноцминда в Кобулети.



Любопытная деталь: на портале государственных закупок тендер проходит по классификационному коду «строительные работы на доисторических памятниках», хотя, согласно документации, колокольня будет совершенно новым сооружением.



Согласно проекту, её выполнят в традициях классической грузинской церковной архитектуры — с массивными каменными опорами, многогранной крышей, отделкой из натурального камня и традиционными деревянными дверями. Колокольня с воротами должна стать главным входом в комплекс.



Проект строительных и реставрационных работ подготовила Батумская и Лазская епархия. Стоимость определили на основании проектной документации и заключения Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули.



Приём предложений на тендер начнётся 14 октября и завершится 19 октября 2026 года. Все работы должны быть закончены до 1 ноября 2027 года.



При этом на территории Хиноцминда совсем недавно уже возвели новое здание над остатками церкви, датируемой VIII–IX веками. На эти работы из бюджета Аджарии было потрачено 750 тысяч лари.



Кроме того, Агентство объявило ещё один тендер — почти на 1,9 млн лари — на «восстановление и реабилитацию» средневековой церкви в селе Кведа-Самеба в Кобулети. Там также планируется построить новую церковь на месте, где сохранились остатки древнего храма.



Компания «Анаги» предложила выполнить работы за 1 988 075 лари, сейчас готовится договор. Другой претендент, Your Building Company, предлагал цену 1 968 000 лари, однако тендерная комиссия дисквалифицировала компанию из-за технической документации.





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