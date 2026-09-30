Грузия заняла третье место по числу граждан, возвращённых из ЕС в третьи страны — Eurostat

30.09.2026 16:53





Согласно данным Евростата, во втором квартале 2026 года из Европейского союза в третьи страны были возвращены 2 140 граждан Грузии. По этому показателю Грузия заняла третье место после Турции (3 765 человек) и Сирии (2 770 человек).



В целом во втором квартале 2026 года страны ЕС вынесли решения о возвращении в отношении 110 335 граждан государств, не входящих в ЕС, что на 12% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом из ЕС в третьи страны были возвращены 36 825 человек — на 9,7% больше, чем годом ранее.



Наибольшее количество решений о возвращении было принято во Франции (32 420), Португалии (11 190) и Германии (8 160). По числу фактических возвращений в третьи страны лидировали Германия (8 400), Франция (3 825) и Польша (3 005).







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