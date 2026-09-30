Находящийся с визитом в Китае Каха Каладзе встретился с мэром города Нанкин

30.09.2026 18:43





Мэр Тбилиси Каха Каладзе, находящийся с визитом в Китайской Народной Республике, встретился с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем.



Каха Каладзе поблагодарил мэра Нанкина за твердую поддержку Китаем территориальной целостности Грузии.



По его словам, символично, что в 60-й юбилейный год со дня открытия метрополитена Тбилиси встречает важное событие.



«Мы ценим те дружеские отношения, которые исторически существуют между нашими странами. Сегодня нас уже связывает стратегическое партнерство. Я рад, что вместе с членами делегации нахожусь в Нанкине — древнем городе, который в то же время быстро развивается и идет в ногу с современностью.



Именно в Нанкине находится крупнейшая китайская компания CRRC, которая изготовила вагоны для Тбилисского метрополитена. Приобретение 111 новых вагонов для Тбилиси действительно является историческим событием, поскольку обновления такого масштаба в истории Тбилисского метрополитена еще не было.



Благодарю вас за теплый прием и надеюсь принять вас в Тбилиси», — заявил Каха Каладзе.



В свою очередь, мэр города Нанкин поблагодарил Каху Каладзе за визит в Китай и личную встречу.



«Для нас большая честь принимать вас в Нанкине. Насколько я знаю, вы впервые в нашем городе, который имеет богатую историю и делает значительные шаги в направлении развития.



Именно в Нанкине находится Китайская корпорация железнодорожного подвижного состава, где были изготовлены вагоны метро для Тбилиси. Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжено в различных направлениях», — отметил Ли Чжунцзюнь.



Информацию распространяет пресс-служба мэрии Тбилиси.





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