В 2027 году финансирование нескольких министерств будет увеличено

01.10.2026 10:43





Согласно первоначальному варианту проекта государственного бюджета на 2027 год, объем ассигнований государственного бюджета составляет 32 071,5 млн лари, что на 1 190,1 млн лари превышает утверждённый план 2026 года.



Вместе с тем, согласно документу, в 2027 году увеличено финансирование ряда министерств. В том числе, по сравнению с планом текущего года ассигнования Министерства по делам лиц, вынужденно перемещенных с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии увеличены на 811,2 млн лари и определены в 10 479,8 млн лари.



Согласно проекту государственного бюджета на 2027 год, финансирование Министерства образования, науки и молодёжи увеличивается на 225,8 млн лари и составит 2 928,0 млн лари.



Согласно документу, финансирование Министерства культуры определено в размере 370,0 млн лари, на финансирование Министерства спорта предусмотрено 382 млн лари.



Что касается финансирования Министерства регионального развития и инфраструктуры, на него предусмотрено 3 296,9 млн лари. Финансирование Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства составит 1 015,0 млн лари, а Министерству экономики и устойчивого развития предусмотрено 1 457,0 млн лари.



Согласно проекту бюджета на следующий год, финансирование Министерства финансов Грузии составит 145,0 млн лари. Для Министерства юстиции предусмотрено 490,4 млн лари. Министерству иностранных дел предусмотрено 232,8 млн лари, а Министерству обороны - 1 965,0 млн лари.



В следующем году для финансирования Министерства внутренних дел предусмотрено 1 680,0 млн лари, в эту сумму также заложено повышение зарплат сотрудников полиции.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





