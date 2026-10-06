„Центр социальной справедливости “: Экстрадиция заключенных из Грузии в Россию должна быть немедленно прекращена

06.10.2026 12:11





«Центр социальной справедливости» отреагировал на убийство 43-летнего Дмитрия Пушкарева, экстрадированного из Грузии в Россию, и считает возобновление экстрадиции заключённых из Грузии в Российскую Федерацию грубо не соответствующим правам человека.



В связи с этим организация распространила заявление.



По их данным, с 2017 по 2022 год Российская Федерация 33 раза обращалась к Грузии с просьбой об экстрадиции своих граждан из Грузии, в 29 случаях Грузия удовлетворила запрос. По оценке организации, это означает, что Грузия удовлетворяет практически 90% запросов России.



По информации «Центра социальной справедливости», государство обязано не осуществлять экстрадицию, если существует реальная угроза пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.



«4 октября в СМИ появилась информация об убийстве Дмитрия Пушкарева, экстрадированного из Грузии в Россию. По данным российских СМИ, он был убит в поезде Владикавказ — Адлер, проходившем по территории Кабардино-Балкарии, после того, как убил одного сотрудника службы исполнения наказаний и ранил ещё троих. 24 сентября Генеральная прокуратура России опубликовала информацию о передаче его и Корнея Федунова, которых российская прокуратура обвиняла в создании/участии в преступном объединении в России и нескольких преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Прокуратура Грузии не публиковала заявления об экстрадиции в Россию.



Также примечательно, что согласно заявлению Генеральной прокуратуры России от 2 февраля этого года, Грузия передала России Никиту Подставина, который разыскивался за совершение преступления, предусмотренного статьёй 111 Уголовного кодекса России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Генеральная прокуратура России также опубликовала заявление аналогичного содержания 3 июля 2026 года, в котором сообщила об экстрадиции из Грузии Максима Чербакова, а 17 июля из Грузии был экстрадирован дагестанец Расул Кайтмазов. В сентябре 2026 года также рассматривалась экстрадиция Михаила Тимофеева в Россию, однако этот процесс был приостановлен в соответствии с решением Комитета ООН по правам человека, а Тимофеев был освобождён из-под экстрадиционного ареста под залог. Комитет запретил Грузии осуществлять его экстрадицию и депортацию до завершения рассмотрения дела в Комитете. Дело о его задержании рассматривает Европейский суд.



Грузия ещё в 2022 году приняла решение о приостановлении экстрадиции заключённых в Россию, о чём грузинская сторона заявила в ходе рассмотрения дела «Сумбаев против Грузии» и отметила, что Грузия брала на себя обязательство не экстрадировать заключённых в Россию до тех пор, пока Европейский суд не сформирует подход Совета Европы к этому вопросу. При этом грузинская сторона представила статистику, утверждая, что после марта 2022 года, после исключения Российской Федерации из Совета Европы, ни один заключённый из Грузии передан не был. Также следует отметить, что с 2017 по 2022 год Российская Федерация 33 раза обращалась к Грузии с просьбой об экстрадиции своих граждан из Грузии, в 29 случаях Грузия удовлетворила запрос. Это означает, что Грузия удовлетворяет практически 90% запросов России», — говорится в информации.



«Центр социальной справедливости» призывает правительство Грузии, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру незамедлительно прекратить экстрадицию лиц в Российскую Федерацию, «до тех пор, пока реальность в Российской Федерации существенно не изменится и относительно этого не будет существовать консенсуса в международном сообществе».



«Продолжение существующей практики экстрадиции в Российскую Федерацию, тем более без надлежащего публичного обоснования, особенно тщательной индивидуальной оценки рисков и реально действующих гарантий независимого мониторинга, создаёт серьёзный риск нарушения Грузией обязательств, взятых в соответствии со статьёй 3 Европейской конвенции по правам человека и статьёй 3 Конвенции ООН против пыток.



«Центр социальной справедливости» призывает:



правительство Грузии, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру незамедлительно прекратить экстрадицию лиц в Российскую Федерацию до тех пор, пока реальность в Российской Федерации существенно не изменится и относительно этого не будет существовать консенсуса в международном сообществе;



Генеральной прокуратуре обнародовать статистическую информацию об экстрадиционных запросах, полученных из Российской Федерации после 16 марта 2022 года, принятых решениях и осуществлённых экстрадициях;



Министерству юстиции разъяснить правовые основания изменения моратория, зафиксированного перед Европейским судом по делу «Сумбаев против Грузии»; также указать, какие индивидуальные гарантии и механизмы последующего мониторинга были применены в отношении уже осуществлённых экстрадиций», — говорится в информации.





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