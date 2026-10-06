Парламент Грузии вновь вернул инициаторам законопроект о введении бесплатного питания в государственных школах.

06.10.2026 12:14





Инициатором законопроекта выступает движение «Khma», которое передало в парламент более 37 000 подписей в его поддержку при необходимом минимуме в 25 000.



Законопроект предусматривает создание всеобщей программы бесплатного школьного питания для учащихся государственных школ независимо от их материального положения. Авторы инициативы считают, что программа будет способствовать улучшению качества образования, защите здоровья и социальных прав детей, а также формированию здоровых пищевых привычек.



Руководитель Бюджетного офиса Андриа Гвидиани заявил, что документ требует доработки из-за ряда несоответствий закону «О нормативных актах». Аналогичное решение Бюро приняло 21 сентября. Тогда причиной возврата стало отсутствие обязательного финансового обоснования, конкретных финансовых данных и ориентировочных расходов.



BM.ge отмечает, что власти Грузии рассказывают о работе над программой бесплатного питания в школах уже шесть лет. В 2021 году об этом говорили тогдашние министры здравоохранения и образования Эка Тикарадзе и Михеил Чхенкели, а бывший министр образования Гиорги Амилахвари неоднократно обещал внедрение программы, в том числе в конце 2023 года.



Несмотря на это, конкретного плана запуска программы до сих пор нет. После шести лет работы правительство «Грузинской мечты» ссылается на отсутствие необходимой школьной инфраструктуры.



В феврале 2024 года Иракли Кобахидзе, тогда кандидат в премьер-министры, заявил, что лично будет участвовать в работе над внедрением бесплатного питания в школах.







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