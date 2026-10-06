Глава МИД Германии заявил о российской угрозе для Грузии, Молдовы и стран Балтии

06.10.2026 12:13





Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предупреждает о возможных атаках России за пределами Украины – «у нее есть более широкие планы». Под конкретной угрозой он видит Грузию, Молдову и страны Балтии.



До начала войны Москва поддерживала хорошие отношения с Киевом, не сталкивалась ни с какими угрозами и имела выгодные соглашения о поставках с различными странами, включая ФРГ, сказал Вадефуль в эфире телеканала ntv.



Исходя из этого, глава МИД Германии считает, что в будущем Россия выдвинет территориальные притязания, выходящие за рамки войны против Украины. Федеральное правительство должно исходить из того, что они могут включать претензии на Грузию, Молдову и Балтию.



Германия уже сейчас сталкивается с российскими гибридными атаками, отметил Вадефуль: «Вспомните инциденты с беспилотниками в Лейпциге». Постоянно происходят и кибератаки. Министр иностранных дел пока не считает это войной, однако добавил: «Мы не постесняемся назвать это войной, если дело дойдет до нее».



На вопрос о том, что конкретно имеется в виду, Вадефуль сослался на прошлые высказывания президента России Владимира Путина, который назвал распад Советского Союза крупнейшей катастрофой XX века.



«Если это было крупнейшей катастрофой, то он, вероятно, хочет обратить ее вспять», — отметил министр.



Вадефуль подчеркнул, что поскольку государства Балтии являются членами как ЕС, так и НАТО, Берлин также окажется затронут как союзник. Германия будет считать себя атакованной не только в случае удара по немецкой территории, но и при нарушении границ таких союзников по НАТО, как Польша, Эстония, Латвия или Литва, добавил он.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





