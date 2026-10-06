Правозащитники призывают прекратить экстрадицию из Грузии в Россию

06.10.2026 12:13





Грузинская правозащитная организация «Центр социальной справедливости» (Social Justice Center) отреагировала на факт гибели 43-летнего Дмитрия Пушкарева, экстрадированного из Грузии в Россию. В НПО заявили, что возобновление выдачи заключенных в РФ категорически противоречит стандартам защиты прав человека.



По информации правозащитников, в период с 2017 по 2022 год Россия 33 раза направляла Грузии ходатайства об экстрадиции своих граждан, и в 29 случаях грузинская сторона удовлетворила запросы. Как отмечает организация, это указывает на то, что Грузия удовлетворяет требования российской стороны практически в 90% случаев.



Как подчеркивают в «Центре социальной справедливости», государство несет прямое обязательство не осуществлять экстрадицию, если существует реальная угроза применения пыток, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.



«4 октября в средствах массовой информации появились сообщения об убийстве экстрадированного из Грузии в Россию Дмитрия Пушкарева. По данным российских СМИ, он был застрелен в поезде Владикавказ — Адлер на территории Кабардино-Балкарии после того, как убил одного сотрудника уголовно-исполнительной инспекции и ранил еще троих.



24 сентября Генеральная прокуратура РФ опубликовала сообщение о передаче Пушкарева и Корнея Федунова, которых российские правоохранительные органы обвиняли в создании организованного преступного сообщества, участии в нем, а также в ряде преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Прокуратура Грузии никаких заявлений по поводу экстрадиции в Россию не обнародовала.



Примечательно и то, что, согласно заявлению Генпрокуратуры РФ от 2 февраля текущего года, Грузия выдала России Никиту Подставина, находившегося в розыске по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Сообщение аналогичного характера российское надзорное ведомство опубликовало 3 июля 2026 года в отношении выданного из Грузии Максима Чербакова, а 17 июля грузинские власти экстрадировали уроженца Дагестана Расула Кайтмазова.



В сентябре 2026 года также рассматривался вопрос об экстрадиции в РФ Михаила Тимофеева, однако эта процедура была приостановлена по решению Комитета ООН по правам человека, после чего Тимофеева освободили из экстрадиционного изолятора под залог. Комитет запретил Грузии проводить экстрадицию и депортацию до окончания рассмотрения дела по существу. Законность же его задержания в настоящее время проверяет Европейский суд по правам человека.



Решение о приостановке экстрадиции заключенных в Россию Грузия приняла еще в 2022 году. Об этом грузинская сторона официально заявила в ходе разбирательства по делу «Сумбаев против Грузии», подчеркнув принятие на себя обязательств не выдавать заключенных в РФ до тех пор, пока Совет Европы и Европейский суд не выработают единую позицию по данному вопросу. Тогда Тбилиси представил статистику, подтверждавшую, что после марта 2022 года — момента исключения Российской Федерации из Совета Европы — из Грузии не выдали ни одного заключенного.



Следует подчеркнуть, что с 2017 по 2022 год Российская Федерация 33 раза ходатайствовала перед Грузией об экстрадиции своих граждан, и в 29 случаях грузинская сторона дала согласие. Это означает, что Грузия удовлетворяет российские запросы практически в 90% случаев», — говорится в заявлении правозащитников.



«Центр социальной справедливости» обращается к правительству Грузии, Министерству юстиции и Генеральной прокуратуре с призывом незамедлительно прекратить выдачу лиц в Российскую Федерацию, «пока ситуация в РФ не претерпит кардинальных изменений и вокруг этого не сложится консенсус мирового сообщества».



«Продолжение существующей практики экстрадиции в Российскую Федерацию — тем более без надлежащего публичного обоснования, предельно жесткой индивидуальной оценки рисков и действенных механизмов независимого мониторинга — создает непосредственную угрозу нарушения Грузией обязательств по статье 3 Европейской конвенции по правам человека и статье 3 Конвенции ООН против пыток.



«Центр социальной справедливости» призывает:



Правительство Грузии, Министерство юстиции и Генеральную прокуратуру — немедленно приостановить экстрадицию лиц в Российскую Федерацию до тех пор, пока ситуация в РФ существенно не изменится и по этому поводу не будет достигнут международный консенсус;



Генеральную прокуратуру — обнародовать официальные статистические данные о поступивших из РФ после 16 марта 2022 года экстрадиционных запросах, вынесенных по ним решениях и фактически исполненных процедурах выдачи;



Министерство юстиции — дать правовые разъяснения относительно отмены моратория, задекларированного перед Европейским судом по делу «Сумбаев против Грузии», а также указать, какие именно индивидуальные гарантии безопасности и механизмы последующего контроля были задействованы в рамках уже состоявшихся экстрадиций», — сказано в документе.





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