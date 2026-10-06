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Шукри Бурчуладзе: Лидеры, борющиеся с режимом, недостойно сложили оружие, командиры не должны оставлять солдат на поле боя
06.10.2026 12:12
«Лидеры, боровшиеся с режимом, недостойно сложили оружие, командиры не должны оставлять солдат на поле боя», — об этом сын Пааты Бурчуладзе Шукри Бурчуладзе пишет в социальной сети.
Шукри Бурчуладзе отреагировал на информацию о том, что Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе обратились в прокуратуру с просьбой заключить процессуальное соглашение.
«Давайте называть всё своими именами! Правду нужно сказать!
Заключённый, который ценой своей жизни противостоял бесчинству грузинского режима, превратился в героя, а лидеры, боровшиеся с режимом, недостойно сложили оружие.
Думаю, это «решение» принято в попытке отвлечь внимание от тюремного скандала.
Если оставить всё остальное в стороне, командиры не должны оставлять солдат на поле боя», — пишет Шукри Бурчуладзе.
По информации прокуратуры, осуждённые Муртаз Зоделава и Лаша Беридзе по фактам попытки захвата объекта стратегического и особого значения, организации, руководства и участия в групповом насилии, а также публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Грузии и свержению государственной власти признали совершённые преступления, раскаялись и обратились в прокуратуру с соответствующими заявлениями о заключении процессуального соглашения.
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