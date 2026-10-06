Папуашвили: Иностранное вмешательство является значительной и постоянной угрозой демократической безопасности

06.10.2026 18:48





Иностранное вмешательство является значительной и постоянной угрозой демократической безопасности — при этом это системный и растущий вызов», — заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, выступая на 153-й Ассамблее Межпарламентского союза (IPU) в Танзании.



Как отметил Папуашвили, когда внешние акторы пытаются повлиять на внутренний политический выбор страны и обойти её институты, это уже не сотрудничество. По его словам, это нарушение основополагающего принципа международного права — суверенитета государств.



«В условиях беспрецедентного разрушения основанного на правилах международного порядка иностранное вмешательство стало одним из наиболее быстро развивающихся и вызывающих обеспокоенность вызовов, стоящих перед обществами во всём мире, о чём свидетельствует последний доклад ЕС об угрозах иностранного информационного манипулирования и вмешательства: «Иностранное информационное манипулирование и вмешательство достигли нового уровня операционной сложности и глобального масштаба; атаки участились, усилились и стали более скоординированными». В докладе также говорится, что иностранное вмешательство «является не только вызовом в сфере коммуникации, но и частью более широкой стратегии, имеющей ощутимые политические последствия и последствия для безопасности».



Евросоюз в этом докладе даёт обоснованную оценку. Иностранное вмешательство является значительной и постоянной угрозой демократической безопасности. При этом это системный и растущий вызов. Ситуацию ещё больше усугубляет то, что иностранное вмешательство постепенно превращают в норму и представляют его как «вовлечённость», «партнёрство» или «поддержку». Однако события следует называть своими именами: когда внешние акторы пытаются повлиять на внутренний политический выбор страны и обойти её институты, это уже не сотрудничество. Это нарушение основополагающего принципа международного права — суверенитета государств.



По своей сути, это вопрос управления и подотчётности. Правительство должно отчитываться перед собственным народом и действовать исходя из национальных интересов, а не в соответствии с интересами иностранных покровителей или других внешних сил. Правительство, находящееся под внешним давлением, не может быть полностью подотчётным собственным гражданам. Именно здесь нарушаются основы управления и подотчётности», — заявил Шалва Папуашвили.



По его словам, всё больше государств, в том числе тех, которые в прошлом критиковали законодательство и регулирование, направленные против иностранного вмешательства в других странах, теперь принимают подобные законы у себя.



«Австралия, Канада, Франция, Великобритания, США и многие другие страны ужесточают или принимают законы о прозрачности и иностранном финансировании, а также требования о регистрации. То, что ранее считалось исключением, всё чаще воспринимается как легитимный и необходимый инструмент демократической защиты.



Парижская декларация об эффективности помощи напоминает всем нам, что для настоящего партнёрства необходимо, чтобы помощь укрепляла национальные институты и национальный консенсус, а не заменяла их. Сегодня этому важному принципу требуется уделить обновлённое внимание, в том числе за пределами сферы развития, поскольку иностранное вмешательство постепенно подменяет иностранную помощь.



Хочу привести пример Грузии. Учитывая серьёзные вызовы в сфере безопасности и политики, обусловленные иностранным финансированием, Закон Грузии «О грантах» теперь требует получения согласия правительства до выдачи иностранных грантов. Это дополняется Законом «О прозрачности иностранного влияния», который обязывает организации, получающие значительную долю финансирования из-за рубежа, регистрироваться и публично раскрывать информацию об этом финансировании. В основе обоих законов лежит простой принцип: когда иностранные ресурсы поступают в политическую или общественную жизнь страны, граждане должны иметь информацию о том, как эти ресурсы используются. Это выражение суверенитета и подотчётности, что имеет решающее значение для демократической устойчивости и надлежащего управления», — заявил Шалва Папуашвили.



По заявлению председателя парламента, внешнее вмешательство должно уступить место настоящему партнёрству, основанному на согласии правительств и суверенитете народов.



«Конечно, особенно тревожно то, что масштабы иностранного вмешательства растут. Однако здесь проявляется и лицемерие: некоторые государства, которые сами вмешиваются в дела других, одновременно выражают обеспокоенность разрушением международного порядка. По-видимому, они забывают, что невмешательство является одной из опор международного порядка. При этом практика вмешательства — какими бы благими намерениями она ни была продиктована — создаёт новые угрозы конфликтов, недоверия и нестабильности.



Дальнейший путь ясен: вмешательство должно уступить место настоящему партнёрству, основанному на согласии правительств и суверенитете народов. Пришло время международному сообществу договориться об общем международном стандарте иностранного вмешательства и прозрачности иностранного финансирования — таком стандарте, который даст каждому государству-члену легитимные инструменты для защиты демократических процессов и будет основан на общих принципах суверенитета, подотчётности и согласия. Только после этого подотчётность и вместе с ней легитимное демократическое управление смогут полноценно развиваться», — заявил председатель парламента.





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