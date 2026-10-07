Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава МИД приняла представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса на ртвели


07.10.2026   11:43


Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса в Цинандали, на ртвели - сборе урожая винограда. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

По их данным, аккредитованные в Грузии дипломаты познакомились с многовековой историей, культурой и традициями грузинского вина, а также с современными тенденциями производства.

«Гости имели возможность осмотреть уникальные сорта лозы, принять участие в ртвели и процессе давки винограда. В рамках мероприятия также состоялась дегустация грузинского вина и мастер-классы по кулинарии.

На мероприятии также присутствовали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили и государственный поверенный в регионе Кахети Платон Калмахелидзе», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна