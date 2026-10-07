Глава МИД приняла представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса на ртвели

07.10.2026 11:43





Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса в Цинандали, на ртвели - сборе урожая винограда. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.



По их данным, аккредитованные в Грузии дипломаты познакомились с многовековой историей, культурой и традициями грузинского вина, а также с современными тенденциями производства.



«Гости имели возможность осмотреть уникальные сорта лозы, принять участие в ртвели и процессе давки винограда. В рамках мероприятия также состоялась дегустация грузинского вина и мастер-классы по кулинарии.



На мероприятии также присутствовали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили и государственный поверенный в регионе Кахети Платон Калмахелидзе», - говорится в информации.





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