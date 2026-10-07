|
|
|
Глава МИД приняла представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса на ртвели
07.10.2026 11:43
Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили приняла представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса в Цинандали, на ртвели - сборе урожая винограда. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.
По их данным, аккредитованные в Грузии дипломаты познакомились с многовековой историей, культурой и традициями грузинского вина, а также с современными тенденциями производства.
«Гости имели возможность осмотреть уникальные сорта лозы, принять участие в ртвели и процессе давки винограда. В рамках мероприятия также состоялась дегустация грузинского вина и мастер-классы по кулинарии.
На мероприятии также присутствовали министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили, министр финансов Лаша Хуцишвили и государственный поверенный в регионе Кахети Платон Калмахелидзе», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна