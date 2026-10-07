Сарджвеладзе – Внедрение двух новых препаратов для лечения синдрома Дюшенна является важным нововведением

07.10.2026 14:41





«Переговоры с «Ваморолоном» успешно завершены, осталось только обменяться подписанными экземплярами, после чего работа будет продолжена в интенсивном режиме, чтобы препарат стал доступен пациентам», — заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.



По его словам, внедрение «Дживинностата» и «Ваморолона» является важной новостью для грузинской системы здравоохранения.



«На заседании правительства премьер-министр заявил, что завершены переговоры по ещё одному препарату для пациентов с диагнозом мышечная дистрофия Дюшенна. Это важная новость для грузинской системы здравоохранения. Речь идёт о двух инновационных препаратах — «Дживинностате» и «Ваморолоне». Ранее было объявлено, что закупка «Дживинностата» завершена, а переговоры по «Ваморолону» необходимо было довести до конца. К счастью, эти переговоры успешно завершились. Осталось только обменяться подписанными экземплярами, после чего работа будет продолжена в интенсивном режиме, чтобы препараты стали доступны пациентам. Воспользуюсь возможностью и обязательно подчеркну личную роль премьер-министра в принятии этого решения.



Сегодня также было отмечено ещё одно важное событие: в прошлом периоде был закуплен препарат для лечения генетического заболевания — муковисцидоза. Это также очень важная новость для пациентов с этим диагнозом и их семей. Это одно из очень тяжёлых и серьёзных заболеваний, которое требует закупки современных инновационных лекарственных препаратов.



На сегодняшнем заседании было принято решение по регулированию логистических вопросов, в частности о том, кто непосредственно будет осуществлять поставку препарата и по каким процедурам это будет происходить. Эти вопросы требовали регулирования посредством постановления правительства, на основании которого последующими подзаконными нормативными актами будут подробно определены все процедуры. В том числе подготовка соответствующего медицинского персонала, непосредственно назначение препарата, контроль за практикой его применения, оценка его эффективности и так далее. Мы продолжим работать в этом направлении, чтобы применение препарата было максимально эффективным для каждого пациента», — заявил Сарджвеладзе.





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