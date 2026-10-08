Самадашвили: Шалву Папуашвили нужно особо поздравить с сегодняшней резолюцией Европарламента

08.10.2026 18:52





Шалву Папуашвили особенно нужно поздравить с сегодняшней резолюцией Европарламента — так одна из лидеров коалиции «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили отреагировала на резолюцию Европарламента.



По ее словам, «переходный стул премьера - звездного мальчика Иванишвили по следующему кругу явно должен достаться ему».



«Шалву Папуашвили особенно нужно поздравить с сегодняшней резолюцией Европарламента — он занял весьма почетное место среди тех исключительных случаев, когда Европарламент требует ввести санкции против действующего спикера парламента. Шалва вышел на почетное четвертое место после венесуэльца Хорхе Родригеса и двух россиян — Вячеслава Володина и Валентины Матвиенко, редкое достижение. Переходный стул премьер-звездного мальчика Иванишвили по следующему кругу явно должен достаться ему», — пишет в Facebook депутат Саломе Самадашвили.



Напомним, что на пленарном заседании Европарламента сегодня 445 голосами против 37 была принята резолюция «О попытках правящей партии "Грузинская мечта" в Грузии запретить оппозиционные партии», при этом 97 европарламентариев воздержались от участия в голосовании. В проекте резолюции, опубликованном вчера перед дебатами по данному вопросу, отмечается, что Европарламент решительно осуждает попытки запретить грузинские оппозиционные партии и требует немедленного отзыва конституционного иска против них. Кроме того, Европарламент призывает Евросоюз и страны-члены ввести санкции против почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, премьер-министра Ираклия Кобахидзе, председателя парламента Шалвы Папуашвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.





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