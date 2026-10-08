Саакашвили: В тюрьмах много бессмысленных ограничений, которым я не подчиняюсь и к тому же призываю других

08.10.2026 18:55





Помимо насилия, в тюрьмах есть много других проблем — Особенно в последнее время ввели много бессмысленных ограничений, которым я не подчиняюсь и не подчинюсь, и призываю к этому других, — пишет в Facebook третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как пишет Михаил Саакашвили, «тюремный контингент должен быть сокращен как минимум вдвое, с оговоркой, что опасные преступники не будут освобождены и вернувшаяся в тюрьмы воровская субкультура будет вновь нейтрализована».



«Помимо насилия, в тюрьмах есть много других проблем. Я нахожусь в плену уже более 5 лет и могу поделиться своими наблюдениями и опытом.



В эти годы произошло резкое ухудшение состояния исправных тюремных корпусов, построенных во времена "Национального движения", из-за отсутствия ухода. Сильно ухудшилось санитарное состояние, особенно за последние 2-3 года, судя по всему, из-за еще большего роста коррупции; за последние 2 года катастрофически ухудшилось качество еды. Большая часть еды просто несъедобна, и при этом еду больше не разрешают приносить извне. Если раньше приносить передачи можно было каждый день, то теперь лишь дважды в месяц.



Недавно запретили приносить видеофильмы на флешках (которые были для заключенных возможностью убить время).



При Шеварднадзе я был министром юстиции и помню, каким ужасом были тюрьмы в то время, потом мы их разрушили и построили новые. В том числе до 2012 года мы начали строительство крупных пенитенциарных учреждений норвежского стандарта. Это "коцы" остановили. Зато к существующим учреждениям пристроили корпуса. Например, к Руставской тюрьме, в которой я нахожусь, пристроили часть, и месяц назад тюрьма треснула — между старой частью и пристроенной "коцами" частью появилась большая трещина, которую мне приходится переступать каждый раз при движении по коридору (как символично!)



Особенно в последнее время ввели много бессмысленных ограничений, которым я не подчиняюсь и не подчинюсь, и призываю к этому других. Не позволяйте им запускать пальцы еще глубже, подайте голос! Хуже этого все равно не будет. Лично я протестую против всего очень громко.



Поскольку институт Народного защитника практически больше не существует, очень важно требование регулярно допускать в тюрьмы комиссию, в которую войдут представители общественных организаций и члены семей заключенных. Им должна быть предоставлена возможность беседовать с заключенными, знакомиться с мотивацией ограничений и обжаловать бессмысленные ограничения, ставить вопрос о справедливом применении УДО, самим контролировать качество еды и санитарное состояние, ставить вопрос об ответственности тюремной администрации за коррупцию. Заставлять меня говорить все это заставляет мой личный опыт и то, что здесь я узнал то, чего не мог бы узнать снаружи, при этом учитывая, что в тюрьме, помимо людей, попавших туда безвинно, большинство составляют настоящие преступники, от которых защита широкой общественности необходима, но происходить это должно в цивилизованных и гуманных рамках.



И вообще, после долгих размышлений я пришел к мысли, что тюремный контингент должен быть сокращен как минимум вдвое, с оговоркой, что опасные преступники не будут освобождены и вернувшаяся в тюрьмы воровская субкультура будет вновь нейтрализована. Невыносимо видеть, что при "коцах" преступность в стране снова контролируется из тюрем», — пишет Михаил Саакашвили.





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