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Григол Гегелия о власти: Это режим упущенных перспектив и разбитой мечты


08.10.2026   18:58


Это власть упущенных возможностей, которую каждый грузин должен сурово наказать мирным и демократическим путем, именно потому, что шансы и будущее каждого грузина были преданы несколькими русскими ничтожествами, — заявил секретарь по международным делам коалиции «Сильная Грузия — Лело» Григол Гегелия, комментируя утвержденную Европарламентом резолюцию по Грузии.

По оценке Гегелия, заявления и резолюция Европарламента в очередной раз доказывают, что европейская интеграция Грузии завершена, «пока этот режим управляет Грузией в де-факто режиме».

«Проблема, конечно, очень очевидна для каждого грузина: мы теряем шансы, теряем будущее, теряем реальные рычаги для большего мира, большей безопасности и большего благосостояния, и от этого страдает без исключения каждый грузин — грузинский фермер, грузинский студент, грузинский родитель, каждый гражданин Грузии. Это режим упущенных перспектив и разбитой мечты, и лучше всего эта ситуация описана в резолюции Европарламента и в том духе, который мы видим сегодня со стороны политического Брюсселя. Это власть упущенных возможностей, которую каждый грузин должен сурово наказать мирным и демократическим путем, именно потому, что шансы и будущее каждого грузина были преданы несколькими русскими ничтожествами», — заявил Григол Гегелия.


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