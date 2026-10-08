Министр экономики встретилась с представителями Ассоциации компаний информационных и коммуникационных технологий Грузии

08.10.2026 19:11





Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили встретилась с представителями Ассоциации компаний информационных и коммуникационных технологий Грузии (ICTA).



Как сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития, на встрече стороны обсудили текущие процессы, вызовы и существующие возможности в сфере цифровых технологий. Также были рассмотрены вопросы, связанные с государственными программами и инициативами, направленными на содействие развитию данного сектора.



Как было отмечено на встрече, этот сектор играет важную роль в развитии экономики Грузии. Для государства приоритетным является продолжение поддержки таких проектов, которые будут способствовать устойчивому развитию сектора, поддержке международных компаний, укреплению инновационных компаний и повышению их конкурентоспособности на международном уровне.





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