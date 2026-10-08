Паата Салия обсудил с турецким коллегой вопросы отраслевого сотрудничества

08.10.2026 21:07





Министр юстиции Грузии Паата Салия на встрече с турецким коллегой обсудил вопросы тесного сотрудничества между Грузией и Турцией в сфере юстиции. Встреча с Акином Гюрлеком состоялась в рамках Международного саммита по праву, который проходит в Стамбуле.



По информации пресс-службы министерства юстиции, Паата Салия ознакомил турецкого коллегу с реформами, проведёнными в министерстве юстиции и Пенитенциарной службе, и отметил, что международное сотрудничество с государствами-партнёрами по вопросам гражданского и уголовного права является одним из приоритетов страны.



«Кроме того, на встрече было отмечено, что в Грузии действуют 127 Домов юстиции, которые предоставляют гражданам по всей стране государственные и частные услуги. Особое внимание было уделено значению технологического прогресса, а также развитию искусственного интеллекта в процессе цифровой трансформации на основе принципов прав человека, этики и верховенства закона», — говорится в информации, распространённой министерством юстиции.



Во встрече приняли участие первый заместитель министра юстиции Бека Дзамащвили и посол Грузии в Турецкой Республике Арчил Каландия.



Международный саммит по праву проходит в Стамбуле 8–9 октября.





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