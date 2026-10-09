В Ткибули пострадал шахтер

09.10.2026 21:38





В Ткибули в результате столкновения с грузовым вагоном пострадал шахтер.



По информации «Интерпрессньюс», пострадавший помещен в клинику с тяжелыми травмами.



Как сообщили «Интерпрессньюс» в Министерстве внутренних дел, по факту ведется расследование по статье 240 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).





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