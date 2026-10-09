Папуашвили: Amnesty International закрепила за собой имя мошенника

09.10.2026 21:39





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявляет, что Amnesty International закрепила за собой имя мошенника.



В частности, Папуашвили публикует в социальной сети заявление госсекретаря США Марко Рубио, в котором тот называет Amnesty International мошеннической организацией.



По словам Папуашвили, организация встала на путь мошенничества еще в связи с делом третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



"То, что Amnesty International встала на путь мошенничества, проявилось еще в 2023 году, когда она включилась в зарубежную дезинформационную кампанию спасения Саакашвили от справедливого наказания.



Всего через несколько недель после приведенного ниже клеветнического заявления Amnesty International Страсбургский суд установил, что то, что заявляла эта организация, как и иностранные покровители Саакашвили, было мошеннической ложью. Согласно решению Страсбурга, Саакашвили не только не нуждался в освобождении по состоянию здоровья, но не было необходимости даже переводить его в другую больницу.



Через некоторое время после этого постыдного мошенничества мир узнал, что умирающий диктатор чудесным образом не умирает, преодолел кахексию, излечился от деменции и даже стал отцом. Операция по освобождению Саакашвили от правосудия мошенническим путем провалилась, а Amnesty International надолго закрепила за собой имя мошенника", - пишет Папуашвили.





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