Каладзе: Функция Европарламента обесценилась, их резолюции наполнены лишь ложью - не имеют никакой ценности

09.10.2026 21:40





Если посмотреть на заявления, сделанные ими в последние годы, и принятые резолюции, то в целом функция Европарламента обесценилась, - об этом генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил журналистам, оценивая резолюцию, принятую Европарламентом.



По его словам, заявления европейских парламентариев и принимаемые ими резолюции не имеют никакой ценности.



«Мы не впервые слышим и видим такого типа резолюции, которые не имеют никакой ценности. Если посмотреть на заявления, сделанные ими в последние годы, и принятые резолюции, то в целом функция Европарламента обесценилась. Самое главное и важное здесь то, что все их заявления и резолюции наполнены лишь ложью, несправедливым отношением по конкретным вопросам, предвзятостью и политическими спекуляциями. Соответственно, сделанные ими заявления и принятые резолюции не имеют никакой ценности», - заявил Каха Каладзе.





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