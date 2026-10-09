Нижняя палата парламента Нидерландов призвала подать в ЕСПЧ иск против Грузии

09.10.2026 21:43





Палата представителей парламента Нидерландов поддержала инициативу депутата Квини Райковски (VVD), призывающую правительство совместно с партнерами-единомышленниками подать жалобу против Грузии в Страсбургский суд по правам человека на основании статьи 33 Европейской конвенции по правам человека.



В инициативе нидерландского парламентария отмечается, что парламент:



констатирует применение властями Грузии репрессивного законодательства и полицейского насилия против мирных демонстрантов;



считает, что эти события отражают тенденцию дрейфа Грузии в сторону российской модели;

принимает во внимание, что Парламентская ассамблея Совета Европы призвала государства-члены воспользоваться правом подачи межгосударственной жалобы по данному вопросу;

призывает правительство совместно с партнерами-единомышленниками подать жалобу против Грузии в Европейский суд по правам человека на основании статьи 33 Европейской конвенции по правам человека.

Квини Райковски представляет правоцентристскую либеральную «Народную партию за свободу и демократию» (VVD) и с 2021 года является членом Палаты представителей (нижней палаты парламента Нидерландов). Защиту демократических институтов партия считает своим фундаментальным принципом.



Статья 33 Европейской конвенции по правам человека регулирует межгосударственные дела. В отличие от рядовых граждан, подающих жалобы на основании статьи 34, статья 33 дает право любому государству — члену европейской семьи обратиться в Страсбургский суд с иском против другого государства-члена, если считает, что последнее допускает массовые и системные нарушения прав человека.



Призыв к правительству, поддержанный парламентом Нидерландов — в данном случае Палатой представителей — 102 голосами против 47, не имеет обязательной юридической силы.



При этом правительство Нидерландов не поддерживало инициативу депутата Квини Райковски и призывало Палату представителей голосовать против нее, «поскольку сочло предложение юридически уязвимым, чрезмерно затратным в реализации либо вовсе невыполнимым».





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