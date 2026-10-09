Кобахидзе: Cанкции США не интересны Иванишвили, главное – вернуть партнерство

09.10.2026 21:43





По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, ни почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, ни всю команду в целом вопрос американских санкций не интересует. Единственное, что для них важно, это восстановление отношений с США.Купить карты



«Когда дело касается Соединенных Штатов Америки, мы хотим восстановления стратегического партнерства и активно над этим работаем», — сказал Кобахидзе.



По словам премьера, в данном направлении они «сделали заявку» и теперь ожидают «встречных шагов».



Санкции, введенные Вашингтоном против Бидзины Иванишвили 27 декабря 2024 года, он назвал «абсурдом предыдущей администрации». При этом кабинет Дональда Трампа так и не отменил решение администрации Джо Байдена.



«Главное — то, что Бидзине Иванишвили неинтересно, и, следовательно, нам тоже неинтересно, что будет и как будет, кроме одного: если восстановится стратегическое партнерство, это станет показателем всего», — отметил Кобахидзе.



Премьер-министр вновь подчеркнул, что в Тбилиси сохраняют оптимизм в этом вопросе: «Мы спокойно смотрим на события. Как в условиях прежней администрации мы спокойно воспринимали исходившие от них нападки, точно так же спокойно смотрим на процессы и сегодня. Слава богу, этих нападок больше нет. Отношения, по сути, оздоровились. Мы сохраняем оптимизм относительно того, что стратегическое партнерство возобновится. Все остальное целиком и полностью зависит от американской администрации».



По словам Кобахидзе, тему возобновления стратегического партнерства он затронул и в ходе кратких бесед с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио. Комментируя их реакцию, Кобахидзе заявил, что не может вдаваться в подробности: «Поскольку общение не носило открытого характера, речь шла о том, что работа должна быть продолжена».



Напомним, 27 декабря 2024 года Министерство финансов США ввело санкции против миллиардера, основателя и почетного председателя «Грузинской мечты». Ограничения затронули в том числе его судебную тяжбу с банком Credit Suisse.



«Под руководством Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» продвигала интересы Кремля и увела Грузию с рельсов евроатлантической траектории, что прямо противоречит положениям Конституции Грузии и воле грузинского народа», — говорилось в заявлении Госдепартамента США



«Действия Иванишвили и «Грузинской мечты» подорвали демократические институты, способствовали нарушениям прав человека и воспрепятствовали защите фундаментальных свобод в Грузии», — подчеркивал тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен.



Введению санкций предшествовала приостановка действия Хартии о стратегическом партнерстве, оформленной между США и Грузией еще в 2009 году. Решение о приостановке партнерства было принято 30 ноября 2024 года — вслед за заявлением «Грузинской мечты» об исключении из повестки дня вопроса открытия переговоров о вступлении в ЕС, а также последовавшим за этим силовым разгоном акций протеста.



Согласно заявлению Госдепартамента, «антидемократические шаги» «Грузинской мечты» нарушили основополагающие принципы стратегического партнерства — приверженность демократии, верховенству права, поддержке гражданского общества, соблюдению прав человека и борьбе с коррупцией.





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