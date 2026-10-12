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Байба Браже: Грузинский народ хочет быть частью Европы, к сожалению, правительство не предпринимает надлежащие шаги
12.10.2026 10:30
Ситуация на месте не изменилась — Грузинский народ хочет быть частью Европы, к сожалению, правительство не предприняло соответствующих шагов, — заявила перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
«Я не могу предсказать, как пройдёт обсуждение, поскольку мы выслушаем презентации как Европейской службы внешних связей, так и Еврокомиссии. Ситуация на месте не изменилась. Население Грузии хочет быть частью Европы. К сожалению, правительство не предприняло соответствующих шагов», — отметила глава МИД Латвии.
На вопрос о том, ведётся ли какой-либо диалог с грузинской стороной, в частности с правительством Грузии, министр ответила: «У нас есть посольство, в Риге мы недавно аккредитовали нового посла, так что диалог существует».
«Грузия не исключена из международных процессов. Однако, что касается шагов, которые необходимо предпринять на пути в Европейский союз, чего хочет грузинский народ, то народ хочет не того, чего хочет правительство», — отметила Байба Браже.
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