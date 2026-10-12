Марта Кос: Мы бы очень хотели возобновить отношения с грузинскими властями, но для этого они должны предпринять шаги

12.10.2026 11:09





»Статус кандидата в ЕС у Грузии существует только на бумаге. Мы очень хотим вновь наладить взаимодействие с грузинскими властями, однако для этого они должны предпринять определённые шаги», — заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед встречей министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.



По словам Марты Кос, вместо продвижения вперёд грузинские власти делают шаги назад, принимая многочисленные законы.



«Пока они не продвигаются вперёд, а, напротив, принимают многочисленные законы, ведущие к отступлению назад, мы не углубляем взаимодействие с ними, поскольку они не движутся в направлении европейских ценностей.



Однако для народа Грузии очень важно послание о том, что, несмотря на отсутствие сотрудничества с властями, мы взаимодействуем с гражданским обществом и поддерживаем народ. Мы помогаем во многих сферах и продолжим делать это в будущем.



Было бы хорошо, если бы Грузия была кандидатом не только на бумаге, но и в действительности. Однако для этого необходимы усилия обеих сторон», — заявила Марта Кос.





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