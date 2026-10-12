«Мечта» повышает пенсию лицам до 70 лет на 45 лари

12.10.2026 14:30





Пенсия пенсионеров в возрасте до 70 лет с 1 января составит 415 лари — об этом заявил Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.



«Хотим сообщить общественности о важном решении, связанном с социальными вопросами. Мы приняли решение увеличить пенсии для пенсионеров младше 70 лет на 45 лари вместо предусмотренных правилами индексации 20 лари. Соответственно, с 1 января пенсия для пенсионеров младше 70 лет, за исключением проживающих в высокогорных населённых пунктах, составит 415 лари.



Это изменение приведёт к дополнительному увеличению расходов государственного бюджета на пенсионное обеспечение на 128 млн лари. Хочу напомнить, что доля социальных расходов в государственном бюджете превышает 33%. В 2026 году на возрастные пенсии было выделено более 5 млрд лари, а на софинансирование накопительной пенсионной системы — 540 млн лари. Для сравнения: в 2012 году на пенсии было выделено всего 1 млрд 65 млн лари.



Ещё раз подчеркну, что на социальные расходы направляется треть государственного бюджета. Это означает, что объём социальных расходов уже находится на пределе допустимых норм и рекомендаций международных финансовых институтов. Превышение этого предела существенно замедлит экономический рост и будет способствовать инфляции, что напрямую отразится и на эффективности социальных расходов. Увеличение социальных расходов сверх допустимого уровня снизит степень фискальной консолидации, что также отрицательно сказалось бы на финансировании Грузии международными финансовыми институтами.



Вместе с тем в рамках допустимых норм мы и в последующие годы постараемся максимально увеличить пенсии для пенсионеров младше 70 лет сверх предусмотренного правилами индексации уровня», — заявил премьер-министр.



Следует отметить, что обсуждение первоначального проекта бюджета на 2027 год завершилось сегодня. Депутаты на финансово-бюджетном комитете подняли вопрос о повышении пенсии до 400 лари.



Напомним, что ранее правительство объявило о повышении пенсий лицам до 70 лет на 20 лари, а лицам выше 70 лет - на 60 лари. Это вызвало недовольство населения на фоне того, что в то же время власти намеревались увеличить итак высокие зарплаты депутатам на более чем 8%. Теперь же стало известно, что повышение зарплат депутатов не планируется.



«В этом бюджете на данном этапе зарплат депутатов вообще нет. Тут же скажу, сколько это и что получится, если повысить за один год — получается чуть больше миллиона, миллион триста. Чтобы представить: если пенсия вырастет на 10 лари, на это требуется 111 миллионов, то есть на повышение пенсии на 1 лари нужно 11 миллионов лари. Повышение более чем на миллион для депутатов обернется для пенсионера прибавкой всего в несколько тетри, то есть это никоим образом не может быть связано между собой так, как хотят это связать», — заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе.





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