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Кобахидзе встретился с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам
12.10.2026 19:31
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом Социалистической Республики Вьетнам Во Тхи Ань Суан.
По информации пресс-службы администрации правительства, на встрече обсуждались отношения между Грузией и Вьетнамом, а также возможности сотрудничества в различных сферах. Была подчёркнута важность визита вице-президента в Грузию для дальнейшего углубления двусторонних отношений. Было отмечено, что открытие посольства Грузии во Вьетнаме станет важным шагом в этом процессе.
«Была выражена готовность к укреплению политических и экономических связей. Особое внимание было уделено растущей динамике товарооборота между Грузией и Вьетнамом в последние годы, а также положительным показателям в сфере туризма.
Было уделено внимание стратегическому расположению Грузии и роли Среднего коридора как маршрута, соединяющего Европу и Азию, который создаёт новые возможности для укрепления связей между Грузией и Вьетнамом.
Премьер-министр поблагодарил вице-президента Вьетнама за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Во встрече в расширенном формате, состоявшейся в администрации правительства, участвовали члены правительств двух стран», — говорится в информации, распространённой администрацией правительства.
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