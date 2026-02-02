В Грузии 63 высших учебных заведения, из них 44 — частные вузы

В настоящее время в Грузии зарегистрировано 63 высших учебных заведения. Таковы данные Грузстата — Национальной службы статистики.



По состоянию на 2024-2025 учебный год количество частных высших учебных заведений в Грузии превысило количество государственных в 2,3 раза: в стране зарегистрировано 19 государственных и 44 частных университета.



Статистика высших учебных заведений — как государственных, так и частных — по всей стране выглядит так:



Тбилиси-40;

АР Аджария — 8;

Имеретия — 4;

Кахетия — 3;

Мцхета-Мтианети — 1;

Шида Картли — 2;

Самцхе-Джавахетия — 2;

Самегрело-Земо Сванетия-2.

Что касается количества студентов, то, несмотря на то, что в Грузии гораздо больше частных высших учебных заведений, чем государственных, большая часть студентов распределена в госвузах.



Грузстат сообщает, что за 2024-2025 учебный год, в Грузии зарегистрировано:



187,8 тыс. студентов;

из них 108,3 тысячи обучаются в государственных вузах;

79,4 тысячи — в частных университетах.





