В Грузии 63 высших учебных заведения, из них 44 — частные вузы
02.02.2026 11:29
В настоящее время в Грузии зарегистрировано 63 высших учебных заведения. Таковы данные Грузстата — Национальной службы статистики.
По состоянию на 2024-2025 учебный год количество частных высших учебных заведений в Грузии превысило количество государственных в 2,3 раза: в стране зарегистрировано 19 государственных и 44 частных университета.
Статистика высших учебных заведений — как государственных, так и частных — по всей стране выглядит так:
Тбилиси-40;
АР Аджария — 8;
Имеретия — 4;
Кахетия — 3;
Мцхета-Мтианети — 1;
Шида Картли — 2;
Самцхе-Джавахетия — 2;
Самегрело-Земо Сванетия-2.
Что касается количества студентов, то, несмотря на то, что в Грузии гораздо больше частных высших учебных заведений, чем государственных, большая часть студентов распределена в госвузах.
Грузстат сообщает, что за 2024-2025 учебный год, в Грузии зарегистрировано:
187,8 тыс. студентов;
из них 108,3 тысячи обучаются в государственных вузах;
79,4 тысячи — в частных университетах.
