Грузинский технический университет требует извинений от Rustavi 2 и TV Imedi

04.02.2026 10:39





Грузинский технический университет требует извинений от проправительственных телеканалов Rustavi 2 и TV Imedi, которые в своих сюжетах, подготовленных с целью освещения инициативы властей объединить вуз с Тбилисским госуниверситетом (ТГУ) имени Ив. Джавахишвили, заявили, что «нынешние условия обучения в университете не соответствуют <общепринятым>, а инфраструктура не соответствует академическим стандартам».



ГТУ в распространенном заявлении отметил, что подготовленные телекомпаниями сюжеты — это преднамеренная дискредитация и попытка манипулировать общественным мнением на фоне запланированного властями объединения Грузинского технического университета и Тбилисского государственного университета.



Университет подчеркивает, что визуальный материал, использованный в сюжетах, не отражает реального состояния аудиторий, лабораторий или мокрых точек.



«Несмотря на это, в сюжетах делаются противоположные выводы, что является попыткой ввести аудиторию в заблуждение», — отмечают в ГТУ.



Сообщается также, что общая площадь университета — 187 547,9 кв.м, общая площадь учебных помещений — 108 678,9 кв.м, а общая вспомогательная площадь — 78 868,955 кв.м.



Съемочные группы телекомпаний в 8-м учебном корпусе ГТУ отсняли материал по своему усмотрению, а именно: лабораторию HUAWEI, лабораторию возобновляемых источников энергии, солнечную электростанцию, лабораторию электронной инженерии и несколько других учебно-исследовательских лабораторий, оборудованных в соответствии с международными стандартами.



«К сожалению, журналисты Rustavi 2 и TV Imedi не использовали ни один из этих кадров при создании сюжета и сосредоточились только на инфраструктуре, которая не используется для обучения или исследовательских процессов и где в настоящее время ведутся или планируются ремонтные работы», — заявили в ГТУ.



Если телекомпании не принесут извинений и не откорректируют информацию, университет рассмотрит возможность обращения в Комиссию по коммуникациям.



Напомним, 2 февраля ГТУ призвал оппозиционное СМИ TV Pirveli воздержаться от «безответственных заявлений» и обвинил телекомпанию в дискредитации студентов, однако извинений вуз не просил.



Напомним, 29 января «Грузинская мечта» внесла в парламент новый пакет законодательных изменений, который планируется рассмотреть в ускоренном порядке. Центральный элемент инициативы – объединение двух крупнейших университетов страны. Власти обещают, что реформа приведет к созданию в Тбилиси крупного образовательного хаба, но эксперты в области опасаются, что истинные цели расходятся с заявленными.





