Сборная Грузии заняла четвертое место после первого дня командных соревнований на Олимпийских играх


06.02.2026   18:37


На проходящих в Милане и Кортина-д’Ампеццо зимних Олимпийских играх продолжаются командные соревнования по фигурному катанию.

В короткой программе Грузию представила Анастасия Губанова. Её выступление было оценено в 67,79 балла и принесло сборной Грузии 6 командных очков.

В ритм-танцах пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавила в копилку сборной Грузии 5 очков, а пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава — 9 очков. В общем командном зачёте после трёх дисциплин у сборной Грузии 20 очков, и она занимает четвёртое место.

После первого дня пятёрка лучших выглядит так: США (25 очков), Япония (23), Италия (22), Грузия (20), Канада (19).

7 февраля в короткой программе выступит Ника Егадзе, после чего станет известно, сможет ли сборная Грузии войти в пятёрку лучших команд и продолжить борьбу за медали.


