Сборная Грузии заняла четвертое место после первого дня командных соревнований на Олимпийских играх

06.02.2026 18:37





На проходящих в Милане и Кортина-д’Ампеццо зимних Олимпийских играх продолжаются командные соревнования по фигурному катанию.



В короткой программе Грузию представила Анастасия Губанова. Её выступление было оценено в 67,79 балла и принесло сборной Грузии 6 командных очков.



В ритм-танцах пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавила в копилку сборной Грузии 5 очков, а пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава — 9 очков. В общем командном зачёте после трёх дисциплин у сборной Грузии 20 очков, и она занимает четвёртое место.



После первого дня пятёрка лучших выглядит так: США (25 очков), Япония (23), Италия (22), Грузия (20), Канада (19).



7 февраля в короткой программе выступит Ника Егадзе, после чего станет известно, сможет ли сборная Грузии войти в пятёрку лучших команд и продолжить борьбу за медали.





