Грузинские площадки отказали в проведении концертов группе Anacondaz
06.02.2026 18:50
В Грузии отменили концерты группы Anacondaz. Как сообщил коллектив в своем телеграм-канале грузинские площадки отказали им в проведении шоу. Группа также пишет:
«Поскольку билетов продано много, мы решили добавить ещё один концерт в Ереване 22 февраля».
Anacondaz должна была выступать в Грузии 20, 21 и 22 февраля. Почему им было отказано в проведении концертов не уточняется. Однако ранее участник группы «Порнофильмы» Владимир Котляров писал, что в телеграме Anacondaz появилась фотография с музыкантами, некоторые из которых, по его словам, поддержали российское вторжение в Украину и ездили на Донбасс.
В инстаграм-посте Котляров возмутился тем, что Anacondaz собирается в мировой тур.
