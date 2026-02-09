|
|
|
Грузия заняла четвертое место в командном зачете по фигурному катанию на ОИ
09.02.2026 11:49
На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо в мужском одиночном катании произвольную программу представил Ника Эгадзе. Судьи оценили его выступление в 154,79 балла.
До выхода Ники сборная Грузии имела 50 очков и занимала четвёртое место в командном зачёте. Для завоевания медали необходимо было отыграть двухочковое отставание от сборной Италии, занимавшей третью позицию, однако эффектное выступление итальянца Маттео Риццо не позволило Нике обойти соперника. В итоге сборная Грузии заняла четвёртое место в командных соревнованиях по фигурному катанию, совсем немного не дотянув до бронзовой медали.
Напомним, что командные соревнования состоят из четырёх дисциплин:
спортивные танцы, в которых выступала пара Дэвис–Смолкин (7 очков);
спортивные пары — пара Метёлкина–Берулава (9 очков);
женское одиночное катание — Губанова (9 очков);
мужское одиночное катание — Эгадзе (6 очков).
Итоговое распределение мест в командных соревнованиях по фигурному катанию:
США — 69 очков
Япония — 68 очков
Италия — 60 очков
Грузия — 56 очков
Канада — 54 очка
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна