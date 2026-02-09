Грузия заняла четвертое место в командном зачете по фигурному катанию на ОИ

09.02.2026 11:49





На зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо в мужском одиночном катании произвольную программу представил Ника Эгадзе. Судьи оценили его выступление в 154,79 балла.



До выхода Ники сборная Грузии имела 50 очков и занимала четвёртое место в командном зачёте. Для завоевания медали необходимо было отыграть двухочковое отставание от сборной Италии, занимавшей третью позицию, однако эффектное выступление итальянца Маттео Риццо не позволило Нике обойти соперника. В итоге сборная Грузии заняла четвёртое место в командных соревнованиях по фигурному катанию, совсем немного не дотянув до бронзовой медали.



Напомним, что командные соревнования состоят из четырёх дисциплин:

спортивные танцы, в которых выступала пара Дэвис–Смолкин (7 очков);

спортивные пары — пара Метёлкина–Берулава (9 очков);

женское одиночное катание — Губанова (9 очков);

мужское одиночное катание — Эгадзе (6 очков).



Итоговое распределение мест в командных соревнованиях по фигурному катанию:



США — 69 очков

Япония — 68 очков

Италия — 60 очков

Грузия — 56 очков

Канада — 54 очка







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





