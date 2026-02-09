Приближенный к «Мечте» двокат обвиняется в мошенничестве

Адвокат Александре Кобаидзе оказался в центре скандала, связанного с предполагаемым мошенничеством в отношении заключённых.



На связь с TV Pirveli вышел осуждённый, находящийся в Кутаисской тюрьме, который утверждает, что Кобаидзе предлагал ему и другим заключённым «решить вопрос» в апелляционной инстанции и добиться сокращения срока либо освобождения за крупное денежное вознаграждение.



По словам источников, адвокат ссылался на связи с представителями партии «Грузинская мечта», обещая использовать влияние для изменения судебных решений. Сообщается, что часть средств была передана, однако обещанные действия в суде так и не были выполнены. Недавно стало известно, что Кобаидзе покинул Грузию и уехал в Москву.

Заключённый считает, что пострадавших от Кобаидзе может быть очень много.



Журналисты TV Pirveli попытались связаться с Кобаидзе и посетили его адвокатское бюро, офис оказался закрыт. Позднее адвокат направил письменное сообщение, в котором отверг обвинения и назвал их ложными. По информации телеканала, это не первый случай, когда его имя фигурирует в подобных историях: ряд источников утверждает, что он мог быть связан и с другими мошенническими эпизодами.

В 2020 году Кобаидзе планировал участвовать в парламентских выборах и баллотироваться в парламент от парламентского округа в Рустави. Был также председателем политического объединения «Партия людей» и активно высказывался о своей роли в политике.



А уже во время парламентских выборов 2024 года Кобаидзе участвовал в работе партийной инфраструктуры «Грузинской мечты», включая сеть колл-центров, он это не отрицал.



Согласно источникам TV Pirveli, эта система использовалась для мониторинга избирателей и обеспечения явки, имела чёткую структуру управления. Руководителями отдельных подразделений выступали так называемые «капитаны», которые отвечали за конкретные избирательные участки и выполняли роль связующего звена между координаторами и гражданами.



На нижнем уровне работали операторы, закреплённые за базами данных: по имеющимся данным, за одним избирателем могло быть закреплено до трёх человек, контролировавших его участие в голосовании. Над «капитанами» находились партийные кураторы, которые отслеживали показатели явки и оперативно корректировали действия сети.



По данным TV Pirveli, Кобаидзе не сидит без дела в Москве. По данным журналистов, он участвовал в мероприятии, где присутствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова, и спрашивал ее, что должна сделать Грузия, чтобы отношения между странами стали еще более близкими.



TV Pirveli отмечает, что при этом его статус на подобных встречах остаётся неясным, тогда как в Грузии продолжают звучать обвинения в адрес адвоката со стороны заключённых и гражданских заявителей, утверждающих, что они стали жертвами мошеннических действий.



История с Бадри Эсебуа



Он устроил вооружённое ограбление Bank of Georgia. Два года скрывался, но в итоге был арестован. До конца не было известно, сколько денег ему передали за заложников, СМИ называли суммы от полумиллиона до 4,5 млн $.

В его деле участвовали адвокаты Александре Кобаидзе и Ника Меманашвили, вероятно, они партнёры. Другой адвокат Бадри Эсебуа Иосеб Джанашиа заявлял, что Кобаидзе и Меманашвили распространяют недостоверную информацию об обстоятельствах дела. В итоге сам Эсебуа отказался от услуг Александре Кобаидзе.





