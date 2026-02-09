В результате ДТП погиб молодой спасатель из Джвари

В социальных сетях распространяется скорбная информация о гибели сотрудника спасательной службы Джвари — Ростома Лукава.



«Выражаем глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью спасателя Ростома Лукава. Соболезнуем семье и друзьям. Пусть его светлая душа покоится с миром», — говорится в публикации.



На участке дороги Цаленджиха—Джвари спасатель попал в ДТП на личном автомобиле: машина перевернулась. В результате аварии один человек погиб, ещё двое получили травмы. Трагедия произошла минувшей ночью.





