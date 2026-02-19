Госуниверситет Илии опубликовал заявление EUSEA

Государственный университет Илии опубликовал заявление Европейской ассоциации научной включенности.



Согласно заявлению, ассоциация (EUSEA) «выражает сожаление и обеспокоенность по поводу изменений, касающихся Государственного университета Илии, которые являются частью более масштабного процесса, охватывающего высшие образовательные институты Грузии».



«Государственный университет Илии является многолетним членом EUSEA. Многие члены ассоциации хорошо помнят, как университет в 2024 году принимал нашу ежегодную конференцию, как университет создал энергичную и гостеприимную среду, объединившую более 100 участников, прибывших из Европы и других регионов.



В рамках этой конференции, а также по другим вопросам сотрудничество с университетом Илии, включая деятельность в рамках проекта NUCLEUS «Ответственные исследования и инновации», ясно показало, что университет является важным очагом академической свободы и междисциплинарных подходов, что создает основу высокого качества обучения и исследований.



Подобно многим странам, здесь также наблюдается тревожная тенденция к переплетению партийных повесток дня и образовательного пространства, что создает угрозу фундаментальным принципам открытых исследований, создания знаний и основанных на доказательствах результатов. EUSEA, стоящая на ценностях инклюзивности, рефлексивной практики и сотрудничества, в этот нелегкий период выражает полную поддержку академическому персоналу и студентам Государственного университета Илии», - отмечается в заявлении.





