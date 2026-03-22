В Грузию прибыл Вселенский патриарх Варфоломей I

22.03.2026 11:56





В Грузию для того, чтобы отдать дань уважения Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илии II, прибыл Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх, Его Всесвятейшество Варфоломей I.



Из аэропорта Вселенский Патриарх направится в Кафедральный собор Святой Троицы, где вместе с местоблюстителем Патриаршего престола, митрополитом Шио, и членами Священного синода Грузинской церкви совершит чин отпевания Его Святейшества и Блаженства Илии II.





