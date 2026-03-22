Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузию прибыл Вселенский патриарх Варфоломей I


22.03.2026   11:56


В Грузию для того, чтобы отдать дань уважения Католикосу-Патриарху всея Грузии, Святейшему и Блаженнейшему Илии II, прибыл Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх, Его Всесвятейшество Варфоломей I.

Из аэропорта Вселенский Патриарх направится в Кафедральный собор Святой Троицы, где вместе с местоблюстителем Патриаршего престола, митрополитом Шио, и членами Священного синода Грузинской церкви совершит чин отпевания Его Святейшества и Блаженства Илии II.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна