Во время литургии в соборе Самеба будет оставлен коридор для прихожан


22.03.2026   11:59


Согласно заявлению главы службы по связям с общественностью Патриархии Грузинской Православной Церкви Андрия Джагмаидзе, граждане, которые не смогли попрощаться с Патриархом, сегодня смогут сделать это как во время службы в Самеба, так и во время траурной пешей процессии.

По его словам, во время траурной процессии вдоль маршрута будут организованы живые коридоры.

«Вынос начнется в 15:00, а до этого, учитывая, что многие не смогли попасть в собор Самеба в эти траурные дни, во время службы будет оставлен небольшой коридор, через который прихожане смогут непрерывно проходить и отдать дань уважения Патриарху. Конечно, ограничения будут более строгими, чем в предыдущие дни, но коридор не будет полностью закрыт, прихожане смогут проходить через него во время службы.

В ходе переноса у граждан будет возможность стоять вдоль коридора с обеих сторон, справа и слева. Процессия направится к Сионскому собору, и они так смогут проститься с Патриархом на его последнем пути. Коридоры будут оборудованы барьерными ограждениями», — сказал Андрия Джагмаидзе.


