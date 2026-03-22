В состав российской делегации входит митрополит Иларион Алфеев

22.03.2026 12:20





В российскую делегацию, прибывшую на похороны Патриарха, входит бывший председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Иларион Алфеев, сообщает Tabula.



Издание напоминает, что визит Алфеева в 2017 году, состоявшийся за несколько дней до назначения митрополита Шио местоблюстителем Католикосом-Патриархом Илией II, вызвал множество вопросов.



Алфеев прибыл с однодневным визитом и вскоре покинул страну. После этого в течение многих лет священнослужители, в том числе архиереи, выражали сомнения в том, что решение Патриарха о назначении было принято без внешнего давления.



Позднее митрополит Иларион Алфеев был освобождён Кириллом от должности по внешним связям и назначен митрополитом Будапештским.



В Будапешт он увёз с собой иподиакона японского происхождения Георгия Сузуки, который впоследствии опубликовал записи о нём и обвинил его в домогательствах.



Тогда Илариона, обвиненного в домогательствах, отстранили от всех должностей в РПЦ



По словам его келейника Сузуки, он стал помощником митрополита в 2022 году и переехал к нему в Будапешт. Сузуки утверждает, что вскоре Иларион начал проявлять к нему личный интерес: предлагал жить вместе, навещал по вечерам и со временем они стали спать в одной комнате, порой в одной кровати.



Сузуки утверждал, что митрополиту принадлежит поместье площадью 2,3 тысячи квадратных метров за 2,1 миллиона евро в пригороде Будапешта.



Иларион отверг обвинения, назвав их клеветой и попыткой шантажа, и заявил о намерении подать иск в суд.





