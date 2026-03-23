С самого утра граждане идут в Сионский патриарший собор на могилу Илии II

23.03.2026 12:14





В Сионский патриарший собор, чтобы почтить память Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II с утра идут прихожане.



По словам священнослужителя собора Сиони, декана Тбилисской духовной семинарии Георгия Вашаломидзе, собор будет открыт с утра до 20:00.



Именно в этот период граждане могут пометить место упокоения Католикоса-Патриарха.



«Прежде всего, я хотел бы еще раз выразить свои соболезнования всей Грузии. Мы перенесли, переносим очень трудные дни, и неоднократно говорили, что сегодня скорбит весь народ. Да дарует Господь Царствие Небесное Святейшему Патриарху. Как вы знаете, согласно желанию Святейшего, он был похоронен в патриаршем соборе Сиони.



Сегодня верующие смогут посетить его могилу и отдать дань уважения, если пожелают. Однако будут действовать определенные ограничения. Храм будет открыт примерно до 20:00», - сказал Георгий Вашаломидзе.



По его словам, Патриарх был похоронен близ алтаря, который является «самым священным местом в соборе, соответственно, его желание исполнено».



Католикос-Патриарх всей Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II скончался 17 марта. Гражданская панихида проходила в соборе Святой Троицы с 18 марта. Тысячи граждан почтили память Святейшего. Илия II был похоронен 22 марта в Сионском патриаршем соборе.





