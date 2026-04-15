Сегодня грузинские езиды отмечают Новый год


15.04.2026   10:11


Сегодня грузинские езиды отмечают Новый год. Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам религии.

Агентство поздравляет езидскую общину с Новым годом.

«Айда Сарсале - согласно езидскому религиозному календарю, это праздник Нового года, который также называют праздником святой среды Нового года. Айда Сарсале - древнее торжество цветения и обновления жизни, которое берёт начало из культур Междуречья. Езиды верят, что в этот день архангел Таус Малак спускается с небес и благословляет землю. В каждой семье, в знак многообразия мира, яйца окрашиваются в разные цвета», - говорится в информации.


﻿
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
