Сегодня грузинские езиды отмечают Новый год

Агентство поздравляет езидскую общину с Новым годом.



«Айда Сарсале - согласно езидскому религиозному календарю, это праздник Нового года, который также называют праздником святой среды Нового года. Айда Сарсале - древнее торжество цветения и обновления жизни, которое берёт начало из культур Междуречья. Езиды верят, что в этот день архангел Таус Малак спускается с небес и благословляет землю. В каждой семье, в знак многообразия мира, яйца окрашиваются в разные цвета», - говорится в информации.





