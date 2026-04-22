В 2025 году в Грузии были усыновлены 32 ребенка

22.04.2026 13:31





В 2025 году в Грузии были усыновлены 32 ребенка. Число усыновителей составило 1575.



По информации Агентства государственной заботы и оказания помощи жертвам и пострадавшим от трефикинга, по состоянию на прошлый год было 59 детей, которые могут быть усыновлены.



Согласно информации агентства, стать усыновителем может постоянный, совершеннолетний житель Грузии, который отвечает установленным для усыновления требованиям. Лицо, постоянно проживающее в Грузии и желающее усыновить ребенка, должно подать заявление по форме, утвержденной директором Агентства, по месту жительства, в местный орган по опеке и попечительству.





